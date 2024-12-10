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文曄11月業績下滑31%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路大廠文曄（3036）昨（9）日公布11月合併營收674.5億元，月減31.5％、年增6.6％，累計前11月合併營收8,636.01億元，年增61.2％。

針對未來展望，文曄先前在法說會中表示，汽車電子在亞洲市場應會成長，但歐美市場仍在調整中，惟長期而言，汽車應用對半導體的需求仍會增加。該公司本季汽車電子相關業務預期小幅季增，明年持續攀升。

工業應用方面，受總體經濟環境影響，文曄認為是最弱的一環，還在庫存調整中，本季相關業績將小幅季減，明年會逐步好轉。通信應用方面，今年成長力道主要來自光通訊，相關業績雖然於本季可能衰退個位數百分比，但預期明年會持續呈成長。

在資料中心應用方面，文曄指出，AI伺服器在上半年大幅成長，短期可能波動，本季表現可能季減一成，但長期會繼續增加。PC應用於本季是傳統淡季，隨著AI PC新品推出，估計明年市場也將成長。

半導體 文曄 營收

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