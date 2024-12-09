伸興營收／迎歐美購物消費旺季拉貨潮 11月7.61億元、年增9.1%

全球家用縫紉機龍頭伸興工業（1558）喜迎歐美購物消費旺季前拉貨潮，9日公布11月合併營收7.61億元，月增19.4％、年增9.1％；累計前11月合併營收達77.09億元，較去年同期成長10.8％。

伸興表示，11月營收表現亮眼，受惠於主要歐美市場客戶迎來感恩節、聖誕節等購物消費旺季，帶動家用縫紉機整體出貨量提振。

其中，機械式以及高階縫紉機產品、電腦車、商用機等訂單需求更為明顯增加，挹注伸興11月家用縫紉機業務的營收繳出年月雙增的成績單；加上子公司宇隆（2233）的汽車、自行車及醫療出貨穩定，齊步貢獻11月營收大躍進。

展望未來，伸興維持審慎樂觀看法，積極整合內外部資源，發展多元產業市場，並深化與全球品牌客戶的合作關係，且透過旗下零售通路「喜佳」， 即時了解消費者需求，精準掌握市場需求變化，推動產品線的優化與功能創新，以確保公司競爭力。

不僅如此，為響應全球環保趨勢，伸興致力於降低產品耗能及簡化設計程序，應用範圍涵蓋縫紉機與吸塵器等產品。2023年，為降低產品與服務的能源需求，提出多項方案，包括減少原物料用量、降低模具鋼材消耗，以及提升零件共用率。

舉例來說 : 透過一體成型製程，用單一螺絲取代原本的兩件零件。此方案於2023年導入4個系列機種，合計30萬台產品，平均每台組裝可節省2.5秒工時，年度總工時預估減少205小時。此外，在腳控制器包材方面，將保麗龍改為紙板材質，於2023年應用於3個系列機種，合計55萬台，預估減少保麗龍總重量約8噸。

伸興表示，K系列機械式縫紉機、H系列電腦式縫紉機及拷克機均已取得ISO 14067產品碳足跡查證聲明。透過碳足跡數據，能有效找出主要碳排放來源並計算減碳成效，持續推動綠色設計，實現永續經營，為全球市場創造更大的價值。