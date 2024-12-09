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晶心科RISC-V受惠AI成長 大摩：目標價608元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）看好IC設計廠將受惠AI長期正成長趨勢，在最新報告中指出，矽智財（IP）廠商晶心科（6533）部分，預期將受惠RISC-V的成長趨勢，給予「優於大盤」的評級，目標價608元。

大摩預期，AI的長期趨勢是RISC-V的成長動力，鑑於RISC-V的低耗電與簡化架構，AI加速器應該會比其他應用程式有最強勁的成長。滲透率將由現在的 20%增加到2030年的55%。

大摩表示，在雲端AI方面，Meta仍是晶心科的前三大客戶之一，而Meta的下一代 AI 加速器MTIAv2正進入設計階段，其中嵌入晶心科的技術，此外，晶片製造商TetraMem最近也發表了其記憶體運算 (IMC) 技術，同樣採用 Andes 的 NX27V RISC-V CPU IP 解決方案。

晶心科9日股價帶量上漲，早盤以384元開出，盤中一度拉升至405元，終場收在403元，上漲19元，漲幅4.95%，成交量1,219張。

AI 晶心科

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