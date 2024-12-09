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崇越營收／11月52.2億元 前十一月營收達515.5億元創新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越科技（5434）9日提到，11月合併營收達52.2億元，年增大幅成長31.7%，今年累計營收達515.5億元，年增13.7%，創歷史新高。

受AI與高速運算（HPC）應用快速成長驅動，先進製程需求攀升，帶動光阻、矽晶圓、研磨液、石英及晶圓載具等半導體材料銷售雙位數成長。崇越科技11月累計營收衝破500億元大關，已大幅成長超過去年全年營收總額492.7億元。隨年底進入環保工程完工認列旺季，全年營收及獲利有望創新高。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 崇越科技 營收

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