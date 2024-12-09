聽新聞
0:00 / 0:00
零壹11月營收月增4.8% 樂觀Q4獲利
軟體代理商零壹（3029）昨（9）日公告11月營收為17.77億元，為單月歷史次高，月增4.84%，年增64.86%，主要受惠於網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注；前11月營收167.58億元，年增近三成，續寫同期新高。
零壹受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，營運表現不俗，在手訂單暢旺，加上第4季為往年毛利率高點季度，隨著營收、毛利率同步向上，零壹樂看第4季獲利續創佳績，動能並將延續至明年，營運展望樂觀。
零壹近期透過策略布局，以代理業務為核心，逐步轉向企業級解決方案供應商角色。法人看好，隨著GB200即將出貨，AI設備與服務需求趨勢明確，繼AI硬體供應鏈後，解決方案供應商將成為另一波市場主流，零壹身為國內龍頭廠，相關需求與獲利可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言