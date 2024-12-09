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零壹11月營收月增4.8% 樂觀Q4獲利

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

軟體代理商零壹（3029）昨（9）日公告11月營收為17.77億元，為單月歷史次高，月增4.84%，年增64.86%，主要受惠於網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注；前11月營收167.58億元，年增近三成，續寫同期新高。

零壹受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，營運表現不俗，在手訂單暢旺，加上第4季為往年毛利率高點季度，隨著營收、毛利率同步向上，零壹樂看第4季獲利續創佳績，動能並將延續至明年，營運展望樂觀。

零壹近期透過策略布局，以代理業務為核心，逐步轉向企業級解決方案供應商角色。法人看好，隨著GB200即將出貨，AI設備與服務需求趨勢明確，繼AI硬體供應鏈後，解決方案供應商將成為另一波市場主流，零壹身為國內龍頭廠，相關需求與獲利可期。

營收 零壹

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