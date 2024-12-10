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台通今年EPS衝12年高點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

鴻海集團轉投資光通訊廠台通（8011）搭上光通訊商機之際，業外也捎來好消息，處分關聯企業智通聯網股權27.94%，已於11月完成交易，處分利益共2.9億元，貢獻稅前盈餘約4.38億元，相當於每股稅前盈餘2.64元。

隨著業外大進補，法人看好，台通今年每股純益有機會改寫近12年來新高，股利配發金額也將同步增加。

台通1999年起投資智通聯網，該公司主要生產微波通訊及網路通訊設備，此次股份出售是為處分長期投資，實現獲利，取得資金將用於充實營運資金，以利後續深耕網通業務發展。

台通前三季每股純益0.78元。法人看好，在處分智通聯網業外收入挹注下，台通今年每股純益有機會突破2元，並超越2014年的2.11元、改寫12年來新高。

台通看好，隨著AI時代來臨，光速傳輸升級已成為AI時代革命必要一環，將持續帶動光纖纜線商機及資通訊整合服務需求。

每股純益

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