電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布11月合併營收366.47億元，雖然月減5.6%，仍是歷年最旺的11月，年增8.9%。

台達電表示，11月業績較10月下滑，主要受季節性因素影響。累計前11月合併營收3,824.09億元，較去年同期成長3.5%。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，本季營收持續向上，惟產品結構與上季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT（資通訊基礎建設）營收成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。法人指出，以鄭平釋出的展望來看，台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。

法人分析，台達電2025年成長動能主要來自AI伺服器電源與液冷產品，交通部門業務也將從產業低谷中復甦，預期AI與交通業務雙引擎是推動營運增長的主要動能。

台達電AI伺服器電源方面，供應輝達最新GB200平台產品將於2025年大量出貨，預估市占率達60%至70%，占總營收比重約5%。液冷產品如Sidecar CDU等，則隨著伺服器需求提升逐漸放量，預估2025年液冷產品營收達167億元，占比3%至4%。