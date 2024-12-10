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聯強11月營收月增4% 神基月增4%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯華神通集團旗下聯強（2347）、神基11月營收出爐，聯強為374.3億元，月增4.22%，但較去年同期衰退3.24%；神基為31.31億元，創同期新高，月增4.07%，年增2.22%。

聯強前11月營收3,862.42億元、年增9.15%。展望後市，聯強認為，本季是傳統旺季，對營運維持樂觀看法，主要成長來自商用及半導體業務，2024全年營收將創新高紀錄，明年持續成長。

神基前11月營收326.36億元，年增1.8%。神基原先預期，今年營收約年增7%至12%，惟全球車市需求迅速下滑，加上筆電應用的綜合機構件業務表現不如預期，法人下調神基今年全年營收年增幅為2%至5%，本季業績略優於上季。

營收 神基

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