聽新聞
0:00 / 0:00
聯強11月營收月增4% 神基月增4%
聯華神通集團旗下聯強（2347）、神基11月營收出爐，聯強為374.3億元，月增4.22%，但較去年同期衰退3.24%；神基為31.31億元，創同期新高，月增4.07%，年增2.22%。
聯強前11月營收3,862.42億元、年增9.15%。展望後市，聯強認為，本季是傳統旺季，對營運維持樂觀看法，主要成長來自商用及半導體業務，2024全年營收將創新高紀錄，明年持續成長。
神基前11月營收326.36億元，年增1.8%。神基原先預期，今年營收約年增7%至12%，惟全球車市需求迅速下滑，加上筆電應用的綜合機構件業務表現不如預期，法人下調神基今年全年營收年增幅為2%至5%，本季業績略優於上季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言