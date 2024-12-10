晶心科後市 大摩看好

摩根士丹利（大摩）看好IC設計廠將受惠AI長期成長趨勢，最新報告指出，矽智財（IP）廠商晶心科（6533）預期將受惠RISC-V成長趨勢，給予「優於大盤」評級，目標價608元；信驊也依舊看好，但短線有小逆風，因此維持「中立」評級，目標價4,765元。

大摩預期，AI長期趨勢是RISC-V的成長動力，鑑於RISC-V低耗電與簡化架構，AI加速器應該會比其他應用程式有最強勁的成長，滲透率將由現在的20%增加到2030年的55%。

在雲端AI方面，Meta仍是晶心科前三大客戶之一，Meta的下一代AI加速器MTIAv2正進入設計階段，其中嵌入晶心科的技術，此外，晶片製造商TetraMem最近也發表其記憶體運算（IMC）技術，同樣採用晶心科的NX27V RISC-V CPU IP解決方案。

信驊方面，大摩指出，從GB200轉換到GB300，將對庫存造成負面影響。短期來看，遠端伺服器管理晶片（BMC）將有存貨風險，但長期仍看好信驊，其中包含第八代BMC AST2700系列對於未來營運將有挹注。