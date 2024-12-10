大立光5.3億添購設備

大立光（3008）昨（9）日公告，斥資逾5.33億元添購設備，交易相對人AVERNA VIETNAM COMPANY LIMITED。外界臆測，主要為蘋果指定的檢測設備。

大立光昨天不評論相關傳聞。針對明年新廠規劃，大立光董事長林恩平日前表示，本季會盡量讓產能滿載，主要為了2025年的案子。新廠產能已經用盡，更大的新廠預計明年9月完成，規劃仍以手機鏡頭為主，至於設備進駐時間，將視客戶需求而定。

大立光日前公布11月合併營收60.12億元，月減8%，年減11%、優於預期，大立光表示，由於進入淡季，預期本月拉貨動能將較11月下滑。

大立光前11月合併營收538.13億元，年增22%。展望本季營運，大立光董事長林恩平日前表示，第4季需求狀況變得不好，主要是有客戶下修訂單。