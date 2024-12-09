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面板雙虎 11月合併營收同步月增11%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板雙虎群創（3481）、友達11月營收出爐，雙雙交出月增11%的佳績。群創單月合併營收188億元，月增11.3%，年增7.8%。友達合併營收232.57億元，月增11.2%，年增15.2%。  

電視面板價格本季止穩後，75吋及85吋等超大尺寸電視面板12月可望展開漲價行情，加上NB品牌客戶啟動提前備貨作業，以因應美國總統當選人川普上任後拉高關稅的成本墊高壓力，可望助益面板雙虎本業持穩。

群創累計今年前11月合併營收1,985.3億元，年增2.8%。11月大尺寸合併出貨量共計908萬片，月增19.4%；中小尺寸合併出貨量共計2,527萬片，月減1.8%。

群創董事長洪進揚針對面板市況指出，今年真的是比較辛苦，但由於面板的供給端已做調整，包括群創也有關廠、處分；中國大陸也觀察到這樣情況，供需應該會達到更好的平衡。他看好2025年面板產業的需求成長，主要是電視面板的量價可望逐步回溫，PC和NB也可望有小量成長，預期明年會比2024年呈現溫和成長。

友達累計今年前11月合併營收2,556.84億元，年增13.2%。友達董事長彭双浪認為，第4季是傳統季節性淡季，在大陸「以舊換新」政策刺激電視消費下，估面板營收與去年同期相當。另外，智慧移動與垂直場域兩類事業，也會受到總體經濟和季節性需求的影響。

營收 電視面板

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