快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大助攻中小企轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）總經理林之晨昨（9）日表示，攜手夥伴助攻中小企業轉型，打造一站式轉型升級解方，2024年「OP 開店包」客戶數成長208%，營收年成長達225%。

台灣大昨天舉行「2024台灣大哥大AI賦能創新分享會」，攜手請LINE台灣、Google Cloud、Partipost、點點全球、女媧創造、Ocard等六大合作夥伴，有超過250家中小企業共同探討「AI新時代．中小新機遇」。

林之晨表示，攜手合作夥伴，加上AI技術，助力中小企在AI浪潮中超前部署。

台灣大結盟夥伴助中小企業轉型升級，並升級「OP開店包」服務，強化智慧餐飲、AI語音預約服務、智慧錄音三大面向，推出專為餐飲業者打造的AI餐飲科技解決方案。

AI 台灣大哥大

延伸閱讀

興達海基傳農曆年後熄燈 離岸風電百分百國產化企業受挫

微軟攜產官學三方建構AI生態系 推動AI人才培育

手機直連衛星服務 台灣大：為6G商業應用打基礎

Google Cloud結盟AppWorks 培育AI新創

相關新聞

大立光5.3億添購設備

大立光（3008）昨（9）日公告，斥資逾5.33億元添購設備，交易相對人AVERNA VIETNAM COMPANY L...

文曄11月業績下滑31%

半導體通路大廠文曄昨（9）日公布11月合併營收674.5億元，月減31.5％、年增6.6％，累計前11月合併營收8,63...

晶心科後市 大摩看好

摩根士丹利（大摩）看好IC設計廠將受惠AI長期成長趨勢，最新報告指出，矽智財（IP）廠商晶心科（6533）預期將受惠RI...

聯強11月營收月增4% 神基月增4%

聯華神通集團旗下聯強（2347）、神基11月營收出爐，聯強為374.3億元，月增4.22%，但較去年同期衰退3.24%；...

台達電寫最強11月

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布11月合併營收366.47億元，雖然月減5.6%，仍是歷年最旺的11月，年增8....

台通今年EPS衝12年高點

鴻海集團轉投資光通訊廠台通（8011）搭上光通訊商機之際，業外也捎來好消息，處分關聯企業智通聯網股權27.94%，已於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。