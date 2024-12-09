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台灣大助攻中小企轉型
台灣大（3045）總經理林之晨昨（9）日表示，攜手夥伴助攻中小企業轉型，打造一站式轉型升級解方，2024年「OP 開店包」客戶數成長208%，營收年成長達225%。
台灣大昨天舉行「2024台灣大哥大AI賦能創新分享會」，攜手請LINE台灣、Google Cloud、Partipost、點點全球、女媧創造、Ocard等六大合作夥伴，有超過250家中小企業共同探討「AI新時代．中小新機遇」。
林之晨表示，攜手合作夥伴，加上AI技術，助力中小企在AI浪潮中超前部署。
台灣大結盟夥伴助中小企業轉型升級，並升級「OP開店包」服務，強化智慧餐飲、AI語音預約服務、智慧錄音三大面向，推出專為餐飲業者打造的AI餐飲科技解決方案。
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