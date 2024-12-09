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遠傳遠距診療前進印尼
遠傳電信（4904）昨（9）日宣布，遠距診療平台持續輸出國際，繼友邦帛琉後，攜手亞東醫院，將醫療資源送進印尼。
遠傳總經理井琪表示，運用5G網路及資通訊技術自主開發的5G遠距診療平台，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，並延伸運用於緊急救護、居家長照、健康諮詢等場域，成就5G的「救援者應用」。
遠傳也積極推動遠距診療平台輸出國際，井琪指出，助力新光醫院自2022年在帛琉打造「遠距醫療中心」，首度將台灣醫療資源透過遠傳5G遠距診療平台輸出國際，嘉惠友邦；近來攜手亞東醫院，將遠距診療解決方案推廣至印尼等市場，鏈結東南亞醫衛需求，期盼未來更多地區和國家透過遠傳的遠距診療平台。
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