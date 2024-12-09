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錸寶多元布局 捷報頻傳

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

錸寶（8104）近年透過多元化投資重拾獲利成長動能，其中能源事業是最亮眼的轉投資事業。轉投資子公司來穎科技將於12月送件，預計明年初興櫃掛牌。另轉投資的施吉生技應材、新寶資產，分別在醫用電漿傷口治療機及資產活化業務上大有斬獲。

錸寶昨（9）日舉行法說會，錸寶原是PMOLED領域龍頭廠商，面對顯示器產業嚴峻挑戰，致本業轉虧損，近年積極投入儲能與電池領域拓展。子公司來穎科技2020年起進軍能源領域，專注開發應用於儲能系統的高效鋰鐵電池模組，主要產品涵蓋儲能櫃、不斷電系統電池模組及動力電池模組。

截至2023年底，能源事業營收逐年增長至近20億元，顯示出該領域的強勁增長潛力，期望來穎明年初興櫃掛牌後，爭取更多資源挹注成長動能。錸寶集團今年第3季合併營收17.5億元，其中能源事業貢獻60%至70%。

錸寶在生技領域發展亦步入收成階段，其中應用於醫用電漿傷口治療設備已獲得台灣醫材藥證。

錸寶 電池模組

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