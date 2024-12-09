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辛耘營收／11月8.99億元 續創歷史新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠辛耘（3583）於9日公布11月業績，續創單月歷史新高。

辛耘11月合併營收為8.99億元，連兩個月創新高，月增1.9％、年增46.4％。累計前11月合併營收為88.98億元，年增43.6％，已超越去年全年業績69.11億元，註定今年將締造新的歷史紀錄。

辛耘今年至今營運表現亮眼，主要是受惠於大客戶帶來先進封裝設備訂單動能。法人評估，該公司今年營收增幅有機會破紀錄，雖然年度營收可能還不到百億元水準，但也已是接近，並為明年挑戰百億元大關暖身。

目前辛耘的業務包括代理與自製業務，其中自製業務又分為設備與晶圓再生業務。在自製設備方面，因為打入大客戶CoWoS先進封裝供應鏈，且增加產能，今年相關訂單挹注甚多，是成長性最強的產品線。同時，今年辛耘的代理業務預期也應有不錯的成長，增幅估計可達雙位數百分比。

另外，在再生晶圓方面，法人認為，辛耘今年再生晶圓業務表現可能大致持平。不過該公司正積極布建再生晶圓新產能，接下來有機會搶攻客戶端的先進製程應用。

晶圓 營收 辛耘

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