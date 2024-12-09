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天虹11月稅後純益700萬元、年減93.4% EPS 0.1元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

天虹（6937）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準，故9日公布相關財務業務等重大訊息，今年11月營收1.23億元，年減67.8%；稅後純益700萬元，年減93.4%；單月EPS 0.1元，供投資人區別瞭解。

天虹股價帶量連漲五天，今天股價上漲30.5元，成交量9,380張，收407元。相較於12月2日的低點291元，五個交易日漲幅逾39.8%。

天虹是台灣第一家成功開發「量產型」ALD薄膜製程設備的本土設備商，天虹成立之初是以銷售半導體零配件起家，7年前跨足設備製造領域，主要供應四大類產業：半導體矽晶製程、先進封裝產業、第三代化合物半導體產業，以及光電產業。設備產品包括五大類：物理氣相沉積（PVD）、原子層鍍膜（ALD）、晶圓鍵合及解鍵合機（Bonder/Debonder）、電漿去殘膠機（Descum），以及今年9月發表並已出貨的電漿化學氣相沉積（PECVD）設備。

天虹今年第3季合併營收5.63億元，季增13.7%，年增4.8%。毛利率43.66%，分別季減1.04及年增0.5個百分點。稅後純益8288.6萬元，季減11.8%，年減7.3%。每股稅後純益1.23元。累計今年前三季合併營收15.69億元，年增17.3%。毛利率44.65%，年增2.39個百分點。稅後純益2.61億元，較去年同期大幅成長64.1%；每股稅後純益3.87元。包括合併營收、稅後純益及EPS均創史上同期新高。

天虹11月合併營收1.23億元，月增3.1%，年減67.8%。累計今年前11個月合併營收18.12億元，年增0.1%。

天虹 營收

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