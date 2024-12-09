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金寶營收／11月158.05億年增3.6% AI利多加持發展可期

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

金仁寶集團旗下金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，營運表現有所提升，公司9日公布11月營收為158.05億元，月減5.3%、年增3.6%，累計前11個月合併營收為1516.15億元、年增2.0%，後市表現樂觀，而團隊近日成功打進AI伺服器供應鏈，後續發展可期，也吸引市場投資人的持續關注。

金寶為金仁寶集團旗下的消費性電子代工大廠，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而總經理陳威昌近日在法說會透露，旗下的AI產品已經通過認證，並即將進入量產的階段，目前主要生產的以「板」類產品為主，他直言，金寶對AI有很大的厚望，AI 是我們正在努力做的事情，不僅內部有做，就連外部也都有在做，絕對不能跑輸別人。

據悉，金寶目前已正式跨入AI伺服器市場、並成功接到訂單，總經理陳威昌日前在法說會透露，旗下包括泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都有設廠，但主要的「伺服器代工」，是交給泰國廠區及墨西哥廠區來負責。而他也分享，在墨西哥設置新廠不僅是為了配合客戶的需求，這也是一個可以替集團緩解美中貿易戰造成的沖擊、分散製造風險一個很好的選擇。

陳威昌表示，目前伺服器相關生產主要是由墨西哥為主，未來若川普上任後、關稅政策真的施行，屆時也能將重心轉往泰國來生產，他強調「在泰國生產伺服器絕對沒問題！」並坦言，自己在多年前任職於集團夥伴仁寶（2324）時，就是在做伺服器，當時自己耕耘伺服器產線至少6年的時間，所以他對這個產品的發展，也很有心得，目前來說金寶在AI伺服器方面的產品將於2025年量產、而2026年的貢獻則會更明顯。

AI 伺服器 金寶

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