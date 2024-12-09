巧新營收／11月7.05億元、月增5.3％ 改寫今年單月新高

巧新（1563）11月合併營收7.05億元，較上月營收6.69億元成長5.34％，創今年以來單月營收新高，受惠於JLR、BMW及法拉利等主要超跑與豪華汽車品牌車廠在11月份的拉貨力道較上月提升，帶動對於巧新的客製化輪圈需求明顯提振。11月合併營收較去年同期營收8.11億元減少13.05％，主因BENTLEY、Stellantis及再生鋁因出貨增加墊高去年同期的營收表現。累計2024年1至11月合併營收69.20億元，較去年同期營收70.98億元減少2.51％。

巧新公司表示，輕量化、低碳排化趨勢與ESG要求，長期來看，對於汽車產業的發展已無「開倒車」之可能，巧新積極憑藉RESAICAL®再生鋁提供低碳排解決方案為汽車產業持續帶來新變革，再生鋁熔煉廠自2019年開線以來，目前已生產近八萬噸、打造逾90萬顆再生鋁輪圈，再生鋁良率從20％一路調整精進，目前已超過九成，加上巧新為確保產品的安全與品質，擁有自建巧新實驗室，不僅通過了TAF全國認證基金會的ISO／IEC17025實驗室認證，亦與奧地利測試設備廠Alpine合作，共同開發了全球首座外轉鼓式輪圈雙軸試驗機，這台試驗機是台灣唯一能夠模擬德國紐柏林賽道的複合式輪圈疲勞耐久試驗機滿足客戶兼顧外觀設計美學、安全性、品質等全面性的需求，是目前已獲Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce七家豪華品牌車廠正式認證採納的重要關鍵。

巧新近年來以「鍛造」技術為核心，積極布局多元產業市場，並強化再生鋁領域的業務版圖，除計劃在2025年使再生鋁材料在產品中的使用比例達從目前的40％進一步拉高至50％之外，也將積極擴展其在半導體、重電、航太及電輔車等多元化應用領域的業務。