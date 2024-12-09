神達營收／11月年增逾200% 再創新高
神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求，加上車用電子需求穩健，帶動11月營收再創新高紀錄，年增201.24%、月增10.4%，展望後市，法人預估，神達本季營收將創單季新高，全年業績亦將登頂。
神達公布11月營收78.91億元，月增10.4%、年增201.24%，單月營收再創新高紀錄；累計神達今年前11個月營收529.51億元、年增59.66%。
神達表示，11月營收增長，主要是因為延續今年以來的成長動能，在超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另外在車用電子市場方面，汽車製造業客戶需求也持續穩健。
神達總經理何繼武先前指出，神達今年整體營運逐季成長，第4季相較第3季或去年同期都應該會成長。2025年在不同領域進行準備與布局，應該還是非常樂觀的一年，然而面對地緣政治及川普2.0等不確定性，神達會在產能與技術各方面做好準備，希望浪潮來的時候具備足夠韌性去因應。
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