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宏碁營收／11月雙成長 月增20.9%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
品牌大廠宏碁。 圖／聯合報系資料照片
品牌大廠宏碁。 圖／聯合報系資料照片

宏碁（2353）9日公布2024年11月單月合併營收227.49億元，月增20.9%、年增13.1%；累積前十一月合併營收2,401.55億元，年增10.4%。其中，個人電腦及顯示器產品十一月營收年增11.0%、累積前十一月營收年增9.4%。Chromebook產品11月營收年增54.1%，展現強勁動能。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占11月營收之26.8%、累積前十一月營收28.3%。公開發行子公司皆已公告11月份自結營收，孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司11月營收年增3.3%、累積前十一月營收年增64.4%。宏碁智通公司11月營收年增59.1%、累積前十一月營收年增35.3%

在11月份，宏碁智新（7794）與博瑞達應用材料（6972）開始興櫃交易，Winking Studios除了在新加坡交易所凱利版交易（WKS.SI）外，在11月份起亦在倫敦交易所AIM版交易（WKS.L）。

宏碁 營收

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