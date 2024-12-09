綠茵生技營收／保健食品需求旺 11月月增24.07％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）於9日公告11月合併營收8,458萬元，較去年同期成長3.24％，並較上月增加24.07％；累計1-11月合併營收7.8億元，年增8.76％。綠茵表示，在第四季傳統旺季效應下，12月營收樂觀可期創歷史新高。

綠茵作為保健食品原料國際化的領先者，鎖定熱門趨勢需求，精準開發獨特性並具國際市場之產品的特色保健食品原料，強調安全及科學驗證，產品共獲96項多國專利，並以發明上位專利為主，具市場獨佔性。其中專利定序19肽是唯一受美國FDA新膳食補充成分核准的苦瓜胜肽，並有8篇重大國際期刊發表，帶動國內苦瓜胜肽保健食品市場蓬勃發展，市占約達2成，並銷售至全亞洲。

自研原料的功效及專利訴求，綠茵同時代理經銷國際品牌保健食品原料100餘項與一般常備用料300餘項，有近萬筆資料庫，提供客戶從原料供給、配方與劑型設計、高品質控管代工與專業輔銷團隊的一站式設計代工服務，每年服務數百家國內、外客戶，成功打造上千款熱銷產品。綠茵在國內市場的穩固基礎下，近年海外市場布局效益顯現，今年以來海外銷售金額成長將近5成，營收占比亦突破1成，隨著各項產品陸續於各國取得新食品許可，海外市場仍具相當大的成長空間。

綠茵國內外客戶訂單持續成長，進入年底購物節及年節送禮旺季、重要客戶廣告效益帶動自研產品銷量。綠茵的自研原料專利定序19肽、牛樟芝菌絲體、101蔬果發酵液出貨均穩定成長，自研新品昭和草萃取、神仙菜萃取、柑橘萃取也開始放量，為了掌控品質、交期及成本優勢，綠茵董事會已通過於潭子聚興產業園區建置新廠房，估計興建廠房與購置設備的投資金額約15億元，新產能開出後，公司營運規模將大幅躍升。