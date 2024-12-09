快訊

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文疑跑路 新北院：26日將拘提

綠茵生技營收／保健食品需求旺 11月月增24.07％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）於9日公告11月合併營收8,458萬元，較去年同期成長3.24％，並較上月增加24.07％；累計1-11月合併營收7.8億元，年增8.76％。綠茵表示，在第四季傳統旺季效應下，12月營收樂觀可期創歷史新高。

綠茵作為保健食品原料國際化的領先者，鎖定熱門趨勢需求，精準開發獨特性並具國際市場之產品的特色保健食品原料，強調安全及科學驗證，產品共獲96項多國專利，並以發明上位專利為主，具市場獨佔性。其中專利定序19肽是唯一受美國FDA新膳食補充成分核准的苦瓜胜肽，並有8篇重大國際期刊發表，帶動國內苦瓜胜肽保健食品市場蓬勃發展，市占約達2成，並銷售至全亞洲。

自研原料的功效及專利訴求，綠茵同時代理經銷國際品牌保健食品原料100餘項與一般常備用料300餘項，有近萬筆資料庫，提供客戶從原料供給、配方與劑型設計、高品質控管代工與專業輔銷團隊的一站式設計代工服務，每年服務數百家國內、外客戶，成功打造上千款熱銷產品。綠茵在國內市場的穩固基礎下，近年海外市場布局效益顯現，今年以來海外銷售金額成長將近5成，營收占比亦突破1成，隨著各項產品陸續於各國取得新食品許可，海外市場仍具相當大的成長空間。

綠茵國內外客戶訂單持續成長，進入年底購物節及年節送禮旺季、重要客戶廣告效益帶動自研產品銷量。綠茵的自研原料專利定序19肽、牛樟芝菌絲體、101蔬果發酵液出貨均穩定成長，自研新品昭和草萃取、神仙菜萃取、柑橘萃取也開始放量，為了掌控品質、交期及成本優勢，綠茵董事會已通過於潭子聚興產業園區建置新廠房，估計興建廠房與購置設備的投資金額約15億元，新產能開出後，公司營運規模將大幅躍升。

保健食品 營收

延伸閱讀

取代高通？蘋果首款自研數據機晶片傳明年亮相 由台積電生產

年過30想保養身體「哪種保健食品CP值最高？」 網齊推這2項

保健食品一起吃反而傷身！幾種NG組合抵銷效果還傷害內臟

行動市場自研晶片大混戰 聯發科、高通競爭加劇

相關新聞

華碩營收／11月雙成長 月增逾一成

華碩（2357）9日公布今年11月集團營收，交出雙成長成績，月增11.06%、年增28.52%，展望後市，華碩對本季營運...

台達電營收／11月366億元 月減5.6%

電源龍頭台達電（2308）9日公布111月營收366.47億元，月減5.6%、年成長8.9%；累計今年前11月營收3,8...

台積周四除息將配發現金股利4元 拚秒填息

台積電本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，預計當天大盤點數因此蒸發至少32點。在外資普遍肯定台積電長線結...

智邦目標價 大摩喊700元

AI持續成長連動概念股一同水漲船高。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，...

聯德控股11月營收月增28% 穩健向上

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告11月營收5.39億元，月增28.7%，年增25.4%；前11月...

面板雙虎 強攻智慧醫療

面板雙虎群創（3481）、友達大步轉型，在智慧醫療領域積極孕育小金雞，友達已有達擎、友達耘康、友達頤康及原色口腔數位等子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。