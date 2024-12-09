華碩營收／11月雙成長 月增逾一成

華碩（2357）9日公布今年11月集團營收，交出雙成長成績，月增11.06%、年增28.52%，展望後市，華碩對本季營運較為保守，已預警PC業務可能「旺季不旺」。

華碩公布11月集團營收554.56億元，月增11.06%、年增28.52%。11月品牌營收514.2億元、年增27.06%；累計華碩今年前11個月集團營收達5,384.78億元、年增20.35%。

華碩先前表示，經過今年第3季高基期出貨後，第4季需求相對不明確，通路夥伴對第4季審慎備貨。故此，展望第4季，華碩預估，PC電腦營收季減15%、年增逾20%，零組件與伺服器營收季增5-10%、年增逾30%。

華碩今年前3季伺服器出貨以搭載輝達（NVIDIA）H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，公司期盼明年第1季正式增量出貨。

在AI PC方面，華碩共同執行長許先越曾指出，華碩今年年中大舉推出Copilot+ PC，已取得超過25%全球市占率，第3季電競筆電與AI PC均有顯著成長，未來持續擴大投入，且明年上半年迎接電競產品升級週期，並會加速多款AI PC導入。