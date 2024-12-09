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AES-KY跌落千金之外 這4檔BBU概念股重挫跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

BBU概念股漲多休息，電池模組廠AES-KY（6781）遭處置，9日一開盤就失守千元關卡，盤中一度下滑至950元，終場收在992元，下跌28元，跌幅2.74%，跌勢更重的還有興能高（6558）、新盛力（4931）、順達（3211）及錸寶（8104）等，遭摜壓至跌停收盤。

美系外資先前的一篇報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動BBU相關概念股成為市場焦點，推升股價表現。

AES-KY為其中的指標股，股價從11月初的503元往上拉升，12月4日盤中一度衝達1,095元，股價翻倍漲，不過，因為股價的飆漲，9日起到12月20日遭到處置，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

AES-KY公告11月合併營收10.51億元，受惠輕型電動車業務需求回溫，AI伺服器驅動BBU業績向上，月增10.4%，年增28.2%，創23個月以來新高；累計今年前11月合併營收88.5億元，年減3.55%。

展望明年，AES-KY認為，LEV業務明年拉貨動能將優於今年，加上明年伺服器BBU需求非常樂觀，ESS及電信領域等新業務也將在明年下半年貢獻營收，看好明年業績將優於今年，毛利率將持續向上。

AES-KY在衝達千元之後賣壓相對沈重，9日更失守千元，收在992元，5日線及千元同失守；BBU概念股更是殺聲震天，新盛力重挫至跌停64.4元收盤，順達也收在204.5元的跌停價位；興能高也重挫至跌停40.7元；錸寶則是以跌停51.2元收盤。

另外，加百裕（3323）跌幅9.15%收盤，系統電跌幅9.11%收盤，西勝（3625）收跌7.09%，天宇（8171）跌幅6.25%，長園科（8038）、正崴（2392）、泰碩（3338）、錸德（2349）、新普（6121）等也全數收黑。

AES-KY 跌停

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