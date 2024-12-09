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十銓營收／11月187億元 年增29.22%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組十銓（4967）9日公告今年11月營收9.05億元，受惠於品牌效益及傳統銷售旺季所帶來營收成長動能，累計前11月營收為187.72億元、年增29.22%。展望後市，十銓表示，隨著DDR5高階記憶體模組及工控相關產品出貨占比持續提升，公司的營運表現受市場庫存波動的影響相對較小，現階段除仍擴大品牌市佔率及穩定整體獲利，同時積極拓展具備潛力的市場機會。

整體來看，十銓今年11月營收9.05億元，月減少24.25%、年減55.91%，下探至近九個以來低點；累計前11月營收為187.72億元、和去年同期相比成長29.22%。

看待市況，十銓指出，在2024年即將邁入尾聲，雖市場原先預計的AI相關應用將帶動換機潮的速度未達預期，以及高頻寬記憶體（HBM）的排擠效應亦逐漸趨緩，今年底至明年第1季，DRAM現貨價格可能將面臨緩跌壓力。

十銓強調，公司具備自有品牌效益，在傳統銷售旺季中是以高階產品為主，能顯著貢獻業績成長，展望2025年，AI PC與AI Notebook等終端應用需求增加令人可期，十銓會持續致力以卓越的技術推出高規格產品，銓力迎接AI 浪潮。

今年十銓旗下產品仍然屢獲海內外設計大獎肯定，年終之際再傳佳音，三款產品奪得2025台灣精品獎榮耀，分別是T-CREATE MASTER Ai DDR5工作站記憶體、T-CREATE CinemaPr P31行動外接式固態硬碟，以及TEAMGROUP PD20M磁吸外接式固態硬碟，充分展現十銓科技卓越產品技術實力與創新成就。

十銓 營收 記憶體模組

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