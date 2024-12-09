仁寶營收／11月796億元月減6.8% 通吃大單後市樂觀

代工大廠仁寶（2324）9日公布11月營收為796.66億元，月減6.8%、年減5.9%，累計前11個月合併營收為8462.16億元、年減幅度約3.5%。雖然仁寶單月營收表現略為下滑，不過市場普遍仍維持樂觀看法，主要原因是受到其AI伺服器產品，成功通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）兩大廠訂單所致。

仁寶今日早盤以39.8元開高後一度拉升至40.25元，若自8月6日盤中的低點28.6元計算，股價4個月上漲40%，盤中成交量超過5.7萬張，漲幅1.8%。而終場收在39.1元，單日上漲0.4元、漲幅達1.03%，整體表現維持穩健良好。

仁寶第3季毛利率5.01%，創13年來新高，在輝達及超微大單挹注下，推升營運表現；仁寶AI伺服器接單報捷，與輝達合作開發一系列產品，伺服器解決方案已整合輝達MGX架構，H100、H200伺服器陸續小量出貨，同時也在洽談最新Blackwell平台AI產品合作。

仁寶同時布局AI伺服器關鍵零組件，包括氣冷、直接液冷及浸沒式液冷等散熱領域，擴大接單能量；另外，超微部分，仁寶已通過超微 MI325 AI伺服器認證。