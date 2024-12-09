快訊

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文疑跑路 新北院：26日將拘提

仁寶營收／11月796億元月減6.8% 通吃大單後市樂觀

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）9日公布11月營收為796.66億元，月減6.8%、年減5.9%，累計前11個月合併營收為8462.16億元、年減幅度約3.5%。雖然仁寶單月營收表現略為下滑，不過市場普遍仍維持樂觀看法，主要原因是受到其AI伺服器產品，成功通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）兩大廠訂單所致。

仁寶今日早盤以39.8元開高後一度拉升至40.25元，若自8月6日盤中的低點28.6元計算，股價4個月上漲40%，盤中成交量超過5.7萬張，漲幅1.8%。而終場收在39.1元，單日上漲0.4元、漲幅達1.03%，整體表現維持穩健良好。

仁寶第3季毛利率5.01%，創13年來新高，在輝達及超微大單挹注下，推升營運表現；仁寶AI伺服器接單報捷，與輝達合作開發一系列產品，伺服器解決方案已整合輝達MGX架構，H100、H200伺服器陸續小量出貨，同時也在洽談最新Blackwell平台AI產品合作。

仁寶同時布局AI伺服器關鍵零組件，包括氣冷、直接液冷及浸沒式液冷等散熱領域，擴大接單能量；另外，超微部分，仁寶已通過超微 MI325 AI伺服器認證。

仁寶 伺服器

延伸閱讀

Nvidia成首家市值破5兆公司？分析師共識是股價再漲逾20%

輝達瞄準東南亞主權AI 攜台鏈衝一波 千億商機來了

全球科技基金 擁利多

下市危機暫解除 美超微獲准延至明年2月補交財報

相關新聞

華碩營收／11月雙成長 月增逾一成

華碩（2357）9日公布今年11月集團營收，交出雙成長成績，月增11.06%、年增28.52%，展望後市，華碩對本季營運...

台達電營收／11月366億元 月減5.6%

電源龍頭台達電（2308）9日公布111月營收366.47億元，月減5.6%、年成長8.9%；累計今年前11月營收3,8...

台積周四除息將配發現金股利4元 拚秒填息

台積電本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，預計當天大盤點數因此蒸發至少32點。在外資普遍肯定台積電長線結...

智邦目標價 大摩喊700元

AI持續成長連動概念股一同水漲船高。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，...

聯德控股11月營收月增28% 穩健向上

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告11月營收5.39億元，月增28.7%，年增25.4%；前11月...

面板雙虎 強攻智慧醫療

面板雙虎群創（3481）、友達大步轉型，在智慧醫療領域積極孕育小金雞，友達已有達擎、友達耘康、友達頤康及原色口腔數位等子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。