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世界先進營收／11月34.57億元 月減8.86%、年增18.31%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世界先進（5347）9日公布11月合併營收34.57億元，較2023年同月29.22億元增加約18.31%，但月減約8.86%，累計今年前11月合併營收397.52億元，年增加約14.35%。

世界先進發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量減少， 11月營收較上月營收37.93億元減少約8.86%。至於1至11月份合併營收約397.52億元，與去年同期347.63億元相較則增加約14.35%。

台灣IC設計廠透露，由於晶圓代工成熟製程供過於求，陸廠為填補產能，祭出殺價搶單策略，大陸主要晶圓代工廠中芯國際、華虹集團、晶合半導體等，已陸續來台灣搶單，據指出，陸廠報價中，12吋代工價最多較台灣晶圓代工廠報價打六折，8吋也再降價二至三成。

陸廠殺價搶單，市場擔憂可能造成台灣IC設計業者轉至大陸投片，恐對聯電（2303）、世界先進等台灣晶圓代工廠造成衝擊；不過，9日聯電以44.05元收盤，上漲0.55元，漲幅1.26%；世界則是收在92.8元，下跌0.5元，跌幅0.53%。

晶圓代工廠 營收

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世界先進營收／11月34.57億元 出貨量減少月減逾8%

傳中國代工廠殺價搶單 聯電：第4季展望不變價格持平

晶圓代工成熟製程紅鏈 六折價搶單 衝擊聯電、世界先進

創意11月營收月增23％ 聯電月減6.1％

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