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緯軟11月營收創新高 累計業績提前超越去年全年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）公告自結2024年11月份單月合併營收為9.11億元，月增2.8%，年增10.9%，首度突破9億元關卡，連續5個月創歷史新高。

互聯網客戶持續扮演推動營收成長的核心引擎，其中關鍵來自公司在客戶端滲透率的顯著提升與突破。同時，涵蓋互聯網在內的多個產業對AI相關應用需求不斷增長，進一步為公司帶來穩健的營收表現。累計前11月合併營收達93.5億元，年增17.0%，提前超越去年全年，並朝百億大關邁進。

展望2025年，隨著AI技術快速進步及應用普及，市場對AI服務的需求顯著增長，客戶已明確聚焦於資安、雲端及AI與大數據領域，多家指標性客戶更上調2025年AI預算，顯示市場需求加速釋放。在「ALL in AI」策略引領下，緯軟積極推動服務價值提升，致力培育專業AI與資料科學人才，並採取雙軌策略，對外招募專業人才及推動內部賦能計畫，培訓工程師轉型為AI人才，全方位強化服務能力。

緯軟表示，公司已在AI指標性客戶中取得優異成果，樂觀看待AI應用商業化落地將為長期營運注入穩健且持續的成長動力。

AI 營收

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