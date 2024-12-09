快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

仁寶奪輝達、超微 AI 大單 股價爆量挑戰40元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

仁寶（2324）AI伺服器通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）兩大廠訂單，9日爆量挑戰40元關，一度衝達40.25元，創5月來的高點，盤中成交量逾5.7萬張，居個股成交量第四大，僅次於陽明海運（2609）、長榮航（2618）及神達（3706）。

仁寶早盤以39.8元開高後一度拉升至40.25元，若自8月6日盤中的低點28.6元計算，股價4個月上漲40%，盤中成交量超過5.7萬張，漲幅1.8%。

仁寶第3季毛利率5.01%，創13年來新高，在輝達及超微大單挹注下，推升營運表現；仁寶AI伺服器接單報捷，與輝達合作開發一系列產品，伺服器解決方案已整合輝達MGX架構，H100、H200伺服器陸續小量出貨，同時也在洽談最新Blackwell平台AI產品合作。

仁寶同時布局AI伺服器關鍵零組件，包括氣冷、直接液冷及浸沒式液冷等散熱領域，擴大接單能量；另外，超微部分，仁寶已通過超微MI325 AI伺服器認證。

仁寶 伺服器

延伸閱讀

輝達瞄準東南亞主權AI 攜台鏈衝一波 千億商機來了

全球科技基金 擁利多

下市危機暫解除 美超微獲准延至明年2月補交財報

台積美國廠將生產輝達AI晶片

相關新聞

台積周四除息將配發現金股利4元 拚秒填息

台積電本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，預計當天大盤點數因此蒸發至少32點。在外資普遍肯定台積電長線結...

智邦目標價 大摩喊700元

AI持續成長連動概念股一同水漲船高。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，...

聯德控股11月營收月增28% 穩健向上

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告11月營收5.39億元，月增28.7%，年增25.4%；前11月...

面板雙虎 強攻智慧醫療

面板雙虎群創（3481）、友達大步轉型，在智慧醫療領域積極孕育小金雞，友達已有達擎、友達耘康、友達頤康及原色口腔數位等子...

高盛：看好和碩車用、AI伺服器布局 目標價120元

和碩積極布局AI商機，高盛於最新報告中表示，因和碩在未來AI伺服器及車用電子上的成長，給予「中立」的評級，目標價120元...

大摩：智邦受惠AI產品升級 營運有望增溫目標價700元

AI持續成長連帶概念股一同水漲船高，其中大摩於最新報告中指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，因此給予「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。