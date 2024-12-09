仁寶奪輝達、超微 AI 大單 股價爆量挑戰40元

仁寶（2324）AI伺服器通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）兩大廠訂單，9日爆量挑戰40元關，一度衝達40.25元，創5月來的高點，盤中成交量逾5.7萬張，居個股成交量第四大，僅次於陽明海運（2609）、長榮航（2618）及神達（3706）。

仁寶早盤以39.8元開高後一度拉升至40.25元，若自8月6日盤中的低點28.6元計算，股價4個月上漲40%，盤中成交量超過5.7萬張，漲幅1.8%。

仁寶第3季毛利率5.01%，創13年來新高，在輝達及超微大單挹注下，推升營運表現；仁寶AI伺服器接單報捷，與輝達合作開發一系列產品，伺服器解決方案已整合輝達MGX架構，H100、H200伺服器陸續小量出貨，同時也在洽談最新Blackwell平台AI產品合作。

仁寶同時布局AI伺服器關鍵零組件，包括氣冷、直接液冷及浸沒式液冷等散熱領域，擴大接單能量；另外，超微部分，仁寶已通過超微MI325 AI伺服器認證。