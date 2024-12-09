伺服器推 PCB 產業進入成長階段 欣興、金像電後市可期

隨著AI應用快速發展，伺服器需求顯著提升，帶動PCB產業進入新一輪成長周期。法人指出，尤其AI伺服器的強勁需求下，已成為產業升級的重要推手，後市看好欣興（3037）、金像電（2368）。

根據Prismark數據，2024年全球PCB產值預估年增5.5%，2025年將進一步成長6.2%。其中，HDI與IC載板的年複合成長率（CAGR）分別達7.8%和7.6%，顯示產品需求持續增長。

展望2025年，法人分析，Intel與AMD將推出新一代平台—Birch Stream與Turin，預計於2025年上半年進入小量生產，下半年實現量產。屆時，CCL等級將升級至M7，板層數進一步提升至20層以上，帶來PCB產業的全面換代升級，將不僅滿足新一代伺服器的高效能需求，亦將顯著提升相關供應鏈廠商的產品價值與市場競爭力。

個股方面，法人指出，根據目前市場評價，欣興與金像電的本益比位於相對低位，顯示其估值仍具吸引力。在AI伺服器持續擴展市場份額的背景下，相關供應鏈廠商具備長期成長動能，可持續留意。