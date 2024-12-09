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國產營收／11月18.51億 農曆年前月月增

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國產（2504）11月國內營運達成率維持穩健高標，集團營收18.51億元，月增3.47%，呈現農曆年前「月月增」的旺季表現，累計前11月營收196.61億元，年增2.82%，與去年同期營收相較，若扣除售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

國產表示，全球AI浪潮，台灣半導體等供應鏈正面擴大布局，政府近期更宣示積極打造AI優勢，成為全台經濟成長的強勁新動能，更加促進相關科技大廠，號召AI供應練進行大擴產與建廠進程，讓產能在3年內倍增，因此除了全台科學園區鋪天蓋地的興建各科技新廠辦外，並持續加入嘉義等新興科學園區陣容，讓科技大建設源源不斷，厚實營建產業往穩健方向成長邁進。

國產指出，AI熱潮撐起全台科技大建設規模，不僅促進低碳願景的迫切需求，也厚實南台灣半導體S廊帶蓄勢待發，國產攜手供應鏈上游的吉祥大型砂石場與旗下的國興水泥，一起通過DNV碳盤查國際認證，並導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，以高端低碳混凝土研發優勢，撐起台積電（2330）、華邦電（2344）、日月光（3711）、國巨（2327）等南台灣半導體高科技廠辦。

AI

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