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國產營收／11月18.5億、月增3.5％ 農曆年前「月月增」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）9日公布集團合併營收18.51億元，月增3.47%、年減3.8%；累計今年前11月合併營收196.6億元，年增 2.82%。國產表示，AI浪潮席捲全球，讓全台科技大建設持續不斷，國產建材實業發揮先進科技行控與低碳佈局優勢，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，致國內11月營運達成率維持穩健高標，呈現農曆年前「月月增」的旺季表現。

全球AI浪潮，促進台灣半導體等供應鏈正面擴大布局，政府近期更宣示積極打造AI優勢，成為全台經濟成長的強勁新動能，此舉更加促進相關科技大廠，號召AI供應練進行大擴產與建廠進程，讓產能在3年內倍增，因此除了全台科學園區鋪天蓋地的興建各科技新廠辦外，並持續加入嘉義等新興科學園區陣容，讓科技大建設源源不斷，厚實營建產業往穩健方向成長邁進。

國產表示，AI熱潮撐起全台科技大建設規模，不僅促進低碳願景的迫切需求，也厚實南台灣半導體S廊帶蓄勢待發，國產集團不僅領先產業持續低碳策略進程，更積極建構了大南方溯源管理，發揮集團淨零碳排策略，攜手供應鏈上游的吉祥大型砂石場與旗下的國興水泥，一起通過DNV碳盤查國際認證，並導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，以高端低碳混凝土研發優勢，撐起台積電（2330）、華邦電（2344）、日月光（3711）、國巨電子等南台灣半導體高科技廠辦，成為護國群山的強力後盾。如此前瞻厚實的營運優勢，近期更獲得天下雜誌特別評選出的「傳產營運績效100強」榮耀。

國產建材實業強調，集團厚實營運優勢，同時也放眼人才是企業經營佈局的根本，因此國產建材實業往優質的全建材集團邁進，不僅營運上求新求變，佈局低碳策略、廠區導入AI科技等，更積極投入ESG進程，致力於打造幸福和諧的友善工作環境，提供具競爭力的薪資及完善的福利，所以日前從3,700家企業激烈競爭中脫穎而出，榮獲1111人力銀行頒發「2024幸福企業金獎」。未來將持續推動多項福利，以及多元的教育訓練提升職能競爭力，讓所有同仁都能齊心再創集團與個人的幸福巔峰。

AI

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