台積周四除息將配發現金股利4元 拚秒填息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，預計當天大盤點數因此蒸發至少32點。在外資普遍肯定台積電長線結構成長動能下，市場預期台積電再次「秒填息」機率高，將引領大盤持續攻高走強。

高盛證券認為，台積電有紮實的技術領導地位及執行能力，比同業更能掌握產業的長期結構性成長動能，尤其是在AI、5G、高效能運算（HPC）、電動車等領域的結構需求。

高盛預期，未來數年台積電可望實現營收年均複合成長率達15%至20%的目標，長期毛利率有機會維持在至少53%，且股價仍有吸引力，以過去十年本益比10至29倍的區間來看，目前本益比仍在中段位置。

法人對台積電的投資評等為「優於大盤」或「買進」，現階段外資目標價以花旗證券1,540元最高，其後依序是野村1,400元、大摩1,330元、高盛1,320元、麥格理1,295元、摩根大通1,200元。內資目標價以凱基證券的1,450元最高。台積電上周五（6日）股價收1,065元、下跌10元，外資賣超3,349張，終止連四買。

台積電 高盛

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