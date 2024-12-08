高盛：看好和碩車用、AI伺服器布局 目標價120元

和碩積極布局AI商機，高盛於最新報告中表示，因和碩在未來AI伺服器及車用電子上的成長，給予「中立」的評級，目標價120元。

高盛表示，看好和碩有望因明年需求復甦而受惠，其中AI PC可帶動整體電腦需求增加；而消費性電子產品，若客戶推出更多產品，業務將可復甦；通訊產品部分，WiFi 7、5G 和 6G 等新技術以及海外擴張將為網路產品提供支援，公司計劃與智慧型手機客戶合作，並擴大印度的產能。

車用電子部分，高盛指出，維持2025年目標收入占比達10%以上，和碩與其美國客戶緊密合作，並擴展更多歐盟、日本地區，這些客戶貢獻將於2025 年增加。並看好機器人計程車的潛力。雖然目前仍處初期，但和碩在汽車電腦、ECU 、壁式充電器方面的長期合作，將在機器人計程車成為主要應用時，提供競爭優勢。