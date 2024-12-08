大摩：智邦受惠AI產品升級 營運有望增溫目標價700元
AI持續成長連帶概念股一同水漲船高，其中大摩於最新報告中指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，因此給予「優於大盤」的評級，目標價700元。
大摩表示，智邦第4季的獲利有望受到AI加速器強勁帶動，整體獲利有上升空間。展望2025年，大摩認為智邦將受惠於交換機規格升級至800G，以及來自 AI 加速器模組的成長，獲利上將會有顯著的成長。
而中長期而言，大摩對於智邦保持積極，主要因為其ASIC晶片、切入AI伺服器新產品，加上擴展更廣泛的客戶。
智邦第3季合併營收282億元，為單季新高，11月合併營收125.5億元，月增15.3%、年增83.2%；前11月合併營收948.84億元，年增24.4%，再創同期新高。
智邦近期投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案。
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