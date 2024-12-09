智邦目標價 大摩喊700元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

AI持續成長連動概念股一同水漲船高。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，因此給予「優於大盤」評級，目標價700元；而高盛則因和碩在未來AI伺服器及車用電子上的成長，給予「中立」的評級，目標價120元。

大摩表示，智邦第4季獲利有望受到AI加速器強勁帶動，整體獲利有上升空間。展望2025年，智邦將受惠於交換機規格升級至800G，以及來自AI加速器模組的成長，獲利將顯著增長。中長期而言，大摩對於智邦保持積極態度，主要因其ASIC晶片、切入AI伺服器新產品，加上擴展更廣泛的客戶。

高盛表示，看好和碩有望因明年需求復甦而受惠，其中AI PC可帶動整體電腦需求增加；而消費性電子產品，若客戶推出更多產品，業務將可復甦；通訊產品部分，WiFi 7、5G和6G等新技術以及海外擴張，將為網路產品提供支援，公司計劃與智慧型手機客戶合作，並擴大印度產能。

AI 大摩 智邦

延伸閱讀

PC鏈迎急單 大摩點將

全民權證／智邦 選價內外15%

川普高關稅衝擊 ODM 廠商 大摩解析「三挑戰」：緯穎影響大

全民權證／智邦 二檔有看頭

相關新聞

面板雙虎 強攻智慧醫療

面板雙虎群創（3481）、友達大步轉型，在智慧醫療領域積極孕育小金雞，友達已有達擎、友達耘康、友達頤康及原色口腔數位等子...

台積周四除息將配發現金股利4元 拚秒填息

台積電本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，預計當天大盤點數因此蒸發至少32點。在外資普遍肯定台積電長線結...

智邦目標價 大摩喊700元

AI持續成長連動概念股一同水漲船高。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，...

聯德控股11月營收月增28% 穩健向上

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告11月營收5.39億元，月增28.7%，年增25.4%；前11月...

高盛：看好和碩車用、AI伺服器布局 目標價120元

和碩積極布局AI商機，高盛於最新報告中表示，因和碩在未來AI伺服器及車用電子上的成長，給予「中立」的評級，目標價120元...

大摩：智邦受惠AI產品升級 營運有望增溫目標價700元

AI持續成長連帶概念股一同水漲船高，其中大摩於最新報告中指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，因此給予「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。