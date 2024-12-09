智邦目標價 大摩喊700元

AI持續成長連動概念股一同水漲船高。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠產品升級，對於智邦（2345）後續營運看好，因此給予「優於大盤」評級，目標價700元；而高盛則因和碩在未來AI伺服器及車用電子上的成長，給予「中立」的評級，目標價120元。

大摩表示，智邦第4季獲利有望受到AI加速器強勁帶動，整體獲利有上升空間。展望2025年，智邦將受惠於交換機規格升級至800G，以及來自AI加速器模組的成長，獲利將顯著增長。中長期而言，大摩對於智邦保持積極態度，主要因其ASIC晶片、切入AI伺服器新產品，加上擴展更廣泛的客戶。

高盛表示，看好和碩有望因明年需求復甦而受惠，其中AI PC可帶動整體電腦需求增加；而消費性電子產品，若客戶推出更多產品，業務將可復甦；通訊產品部分，WiFi 7、5G和6G等新技術以及海外擴張，將為網路產品提供支援，公司計劃與智慧型手機客戶合作，並擴大印度產能。