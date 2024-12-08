面板雙虎 強攻智慧醫療

面板雙虎群創（3481）、友達大步轉型，在智慧醫療領域積極孕育小金雞，友達已有達擎、友達耘康、友達頤康及原色口腔數位等子公司；群創繼衍生已上市掛牌的睿生光電，今年再以內部創業方式成立「智能及自動化解決方案事業中心（IAS）」，力拚在智慧醫療及銷售市場締造高倍數成長的佳績。

雙虎看好醫療顯示系統解決方案的利潤遠比消費性產品佳，毛利率約30%，近年成為轉型與提升獲利主攻關鍵項目。今年的「2024台灣醫療科技展」中，雙虎分別偕同子公司和供應鏈合作廠商大秀肌肉，展現不同場域的應用技術成果。

群創展出偕同奇美醫院開發新一代「智慧化療藥物調配機」，已有兩台銷售實績。負責生產製程及銷售的是群創小金雞IAS，這是群創今年4月將自動化事業群整合重組成立的IAS新事業部，有逾200名人員。

群創董事長洪進揚強調，鼓勵內部創業，包括已衍生獨立的子公司睿生光電、車用解決方案的CarUX，以及跨足先進封裝的FOPLP半導體事業部，而由群創兩位協理廖健宏、陳靜倩共同領軍「智能及自動化解決方案事業中心」，都是從內部製造場域延伸至外面場域，向外接案以開拓新的藍海市場。他說，將視市場狀況評估，不排除IAS未來循睿生光電模式IPO。

兼任群創IAS總經理的廖健宏指出，IAS主要業務有三大方向：智慧製造、智慧醫療及AI加值。今年在台灣醫療科技展首發的AI智慧藥局解決方案，是從自動化技術的基礎出發，解決醫護人員及病患就醫的痛點，提供更優化、防呆的加值功能。

群創總經理暨睿生董事長楊柱祥表示，今年集團在醫療用顯示器相關市場的業績優於去年，明年可望達到雙位數成長目標。

友達智慧醫療事業群總經理廖世宏指出，友達集團醫療事業群今年營收成長雙位數，未來發展聚焦醫療面板、Ｘ光感測應用以及AI擴展醫療應用三大重點，預期2025年營收成長20%。

友達集團在智慧醫療的布局，除子公司達擎、友達耘康、友達頤康及原色口腔數位外，今年擴大集結15家合作夥伴聯手，以3D手術影像、手術流程管理、AI輔助診斷、智慧牙技整合及中醫數位化檢測五大領域，展現3D智慧手術影像平台及AI賦能多元應用的整合實力，力拚領航智慧醫療生態圈的新藍海。