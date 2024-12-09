聯德控股11月營收月增28% 穩健向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告11月營收5.39億元，月增28.7%，年增25.4%；前11月營收52.24億元，年增21.7%，業績表現穩健向上。

聯德控股上月營收增長，主因車用傳統旺季效應助攻，加上手機散熱逐步放量、健身器材以及AI伺服器零組件等貢獻。法人看好，聯德控股本季業績有望攀上今年單季高點。

據悉，聯德控股營收結構中，以車用為最大宗，約占55%至60%，散熱約15%，系統整合約28%；其中，系統整合業務約有4%來自健身器材，24%為伺服器滑軌、機殼等；若以應用而言，伺服器業務約占營收近三成。

法人指出，聯德控股本季營收有望季增雙位數百分比，挑戰17億元，攀上近九季高峰，動能主要來自車用，散熱業務方面，伺服器相關貢獻度有望放大，加上健身器材新機種開始出貨，推升本季業績樂觀。

產能規劃方面，聯德控股因應地緣政治風險，已前往泰國春武里、馬來西亞汝來設廠，分別生產車用、伺服器等產品，現階段正處於準備期間，估明年第2季開始投產。

展望明年，聯德控股將持續聚焦車用與伺服器市場，預期伺服器業務成長幅度愈優於車用，全年拚雙位數增長。

目前聯德控股已取得AI伺服器客戶量產訂單，估計最快明年起開始出貨。

伺服器 營收

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