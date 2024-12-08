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南亞科公布11月營收 法人對短中期後市維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
南亞科。圖／聯合報系資料照片
南亞科。圖／聯合報系資料照片

南亞科（2408）公布11月營收月增0.2%、年減23.8%；法人機構表示，因下游客戶看淡需求與價格後市，採購心態轉為保守，標準型DRAM與HBM合併合約價疲弱，加上明年第1季進入淡季，暫對短中期後市營運看法維持中立。

分析師指出，在記憶體應用方面，AI應用的需求仍熱絡，一般PC、手機及消費型電子產品終端需求不如預期；伺服器方面，雲端業者及AI基礎建設的資本支出增加，AI與高端伺服器需求持續成長，帶動DDR5及高容量DRAM需求，美國雲端企業的IT支出是觀察重點。

手機方面，全球智慧手機持續發展AI應用功能，有利換機需求，平均DRAM搭載量增加。但中低階手機銷售未見改善；PC年出貨量成長有限，新世代AI PC滲透率仍在起步階段。消費型電子終端產品方面，區域性經濟景氣不佳，短期復甦力道不明顯，持續觀察地區性經濟景氣趨勢。

預期本季DDR5價格穩定，但DDR3、DDR4和LPDDR4價格仍受供應商庫存和區域經濟狀況影響，短期內仍具挑戰性，DDR3價格趨勢與DDR4相似。由於DDR5對南亞科的貢獻尚不顯著，本季ASP有壓力，預計明年第1季會有所改善。現在DDR5價格溢價比DDR4高30%~40%，但這可能會隨著市場情況的動態變化而有所不同。

目前法人圈自10月以來，普遍預估南亞科第4季每股獲利（EPS）約-0.5元，全年為-1.46~-1.66元。法人機構表示，南亞科原預期今年營運將逐季好轉，但中低階需求成長平緩，南亞科因消費型DRAM佔營收比重高，受中國大陸市況消費力道疲弱的影響。目前DRAM目前需求較佳是來自DDR5和HBM，及AI相關記憶體。南亞科消費性占營收比重65%，DDR3+DDR4占營收比重85% 。南亞科期望增加DDR5產出，有利整體ASP提升，使單季虧損縮小，不過本季整體原廠位元出貨量將季增，價格則因HBM排擠產能效較預期弱，及陸系供應商擴產，最主要是整體需求不佳，將使標準型DRAM與HBM合併合約價都將下跌。

DRAM 南亞科

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