快訊

榮耀號旅客今無法返台 4國籍航空明沖繩回台單程票也已售罄

中山美穗離世2天後 前夫辻仁成首發聲「祈禱一天」擔憂兒子

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家平反：還她公道

華通11月營收優於預期 法人估明年 EPS 近5.6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華通（2313）11月營收68億元，月增2.4%、年減2.9%，優於市場原先認為將因i16銷量普通，導致營收呈現月減的預期，主要是LEO業務穩定出貨下，法人機構預估，第4季營收197.6億元，季減2.1%、年減1.8%，毛利率17.2%，稅後純益16.5億元，季減8.1%、年增8%，每股獲利（EPS）1.3元，全年上看4.6元。。

展望2025年營運，分析師指出，華通LEO兩大客戶可望積極發射天上衛星，帶動華通LEO營收占比提升，有利於毛利率與評價推升，預估2025年營收779.3億元，年增7.6%，毛利率17.7%，稅後純益66.6億元，年成長19.1%，EPS進一步成長至近5.6元。

毛利率 營收 華通

延伸閱讀

全民權證／長榮 選價內外5%

威剛營收／11月34.94億元連三增 前11月超越去年全年

台光電11月營收衝高 華通月增2%

榮成自結11月稅前虧損5867萬元 稅前 EPS -0.05元

相關新聞

台積零股族人數止跌回升 突破97萬人

台股「小蝦米vs.大鯨魚」之間的對決戲碼，雖因小股東在營運等資訊不對稱的先天弱勢條件中，市場普遍認為是被割「韭菜」的一方...

台積電12日除息秀 第二度除息4元...台股重頭戲

台積電預定12月12日季配息除息，第二度除息4元並將發出總規模1,073億元股息。該季配息所屬季度為今年第2季。法人觀察...

南亞科公布11月營收 法人對短中期後市維持中立

南亞科（2408）公布11月營收月增0.2%、年減23.8%；法人機構表示，因下游客戶看淡需求與價格後市，採購心態轉為保...

大咖股東看權王 多空分歧

美股、亞股在川普勝選新一任美國總統後，表現迥異。其中，台股又因川普在競選時提出「保護費」、美中恐再掀關稅戰等，影響性市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。