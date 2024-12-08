華通11月營收優於預期 法人估明年 EPS 近5.6元
華通（2313）11月營收68億元，月增2.4%、年減2.9%，優於市場原先認為將因i16銷量普通，導致營收呈現月減的預期，主要是LEO業務穩定出貨下，法人機構預估，第4季營收197.6億元，季減2.1%、年減1.8%，毛利率17.2%，稅後純益16.5億元，季減8.1%、年增8%，每股獲利（EPS）1.3元，全年上看4.6元。。
展望2025年營運，分析師指出，華通LEO兩大客戶可望積極發射天上衛星，帶動華通LEO營收占比提升，有利於毛利率與評價推升，預估2025年營收779.3億元，年增7.6%，毛利率17.7%，稅後純益66.6億元，年成長19.1%，EPS進一步成長至近5.6元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言