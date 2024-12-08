台積電12日除息秀 第二度除息4元...台股重頭戲

台積電（2330）預定12月12日季配息除息，第二度除息4元並將發出總規模1,073億元股息。該季配息所屬季度為今年第2季。法人觀察，近期美股波動大，台積電ADR股價修正整理，使除息當日填息增添外部變數，不過，觀察台積電每日漲跌都倍數超過除息額度，實際當日能否快速秒填息仍看美股臉色。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，6月13日是第15次除息當日填息，當時為第二度除息3.5元，9月12日首度除息4元也當日開盤即填息，成為第16次當日填息。

配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電今年5月10日召開臨時董事會，會中重要決議包含拉升今年首季季配息至4元。至於下次除息第3季的季配息則將拉升至4.5元，為首度季配息4.5元除息。

台積電配息除息概況

台積電今年11月12日董事會已拍板，核准配發2024年第3季股息4.5元，其普通股配息基準日訂定為2025年3月24日，除息交易日則為2025年3月18日、並於2025年4月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證除息交易日及配息基準日皆為2025年3月18日。

台積電今年首季的季配息4元已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上今年第3季該季季配息拉升至4.5元，法人預估台積電今年度全年配息有望從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息將穩定提升，隨營收獲利提升，2025-2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳。

此外，台積電先進製程持續推進。10月當時業界盛傳，近期除蘋果外，外傳OpenAI除3奈米先進製程，也因自研晶片長期應用需求加入預訂台積電A16產能，亦是台積電AI相關訂單能見度拉長的推手。