台積零股族人數止跌回升 突破97萬人

台股「小蝦米vs.大鯨魚」之間的對決戲碼，雖因小股東在營運等資訊不對稱的先天弱勢條件中，市場普遍認為是被割「韭菜」的一方。不過，在智慧手機、看盤軟體日益普及中，小散戶的表現，一點都不比外資等「大咖」差。

以台積電（2330）走勢來看，去年初ChatGPT開始爆紅，AI需求開始躍上檯面起，股價由年初450元附近起漲，在5月先向500元整數叩關，並隨輝達逐季亮麗的財報數字與營運展望帶動下，逐步走堅，在今年初又隨亮眼的營收、獲利等數據推動，並在輝達黃仁勳來台參加台北國際電腦展時大開金口，為AI強勁需求背書，吸引外資買盤大舉回流，股價在7月榮登「千元俱樂部」的一員，並在10月再寫1,100元的新天價。

投資台積電的零股族（持股在1張以下），在去年初還僅有86.7萬人、持有張數16.1萬張，在去年5月股價挑戰500元時，出現在高通膨、企業庫存調整等壓力中，逢高獲利了結，人數降至81.4萬人、張數減為15萬張，隨後一路高出，在去年底進一步降至73.1萬人、張數13.6萬張。

圖／經濟日報提供

不過，自今年初起，零股族在看好AI、HPC等需求中，開始大舉進場，人數由67.9萬人、13.6萬張，一路節節攀升，在7月股價登上千元大關時，來到97.6萬人、張數14.7萬張後，擊敗許多「大咖」的精彩戲碼上演，由於在7月底、8月初時，隨市場對美高科技股在超級財報周時呈現的上季獲利、未來展望，出現AI變現性的疑慮，再加上日銀升息、導致利差交易瘋退場，全球股市重挫之際，零股投資人大舉逆勢進場。

在8月時，零股投資人數一舉突破百萬、來到105.5萬人的歷史新高，張數則持續逢低加碼也上升至16.1萬張，隨後在震盪的9、10月行情中，也因為一張台積電市值由去年初不到50萬元，漲至百萬元，逢高獲利了結入袋，使零股人數一路下降，並破百萬大關。

但在10月底、11月初台積電股價又呈震盪趨堅走勢中，零股族又開始進場，人數止跌回升，逾97萬人，張數也逼近15萬張，人數、張數的轉折，與台積電股價走勢有密不可分的微妙關係。

若是將大數據的範圍，由零股族擴大至持股五張以下的小股東動向來看，人數、持股張數的增減，與股價波段的連動性，更加明顯，顯示不論是存股族、一般散戶之間的操作，隨波段台積電股價走強後，操作愈來愈靈活，高出低進，已不再是過往的韭菜一族，操作策略一點都不輸法人機構。

台積電是台股權重最重的個股，走勢也將影響大盤漲跌，而目前台積電整體股東人數在今年8月來到150.8萬人的歷史新高，雖在10月降破140萬人大關，但11月又站回，當中，也主要是受到零股族、小股東人數的增減所致，雖小股東在資訊取得等方面，都不比法人、外資，不過，在大數據資料中，表現不輸其他投資人。