大咖股東看權王 多空分歧

美股、亞股在川普勝選新一任美國總統後，表現迥異。其中，台股又因川普在競選時提出「保護費」、美中恐再掀關稅戰等，影響性市場看法不一。在權重最重的台積電（2330）股權結構上，大數據分析也顯示「大咖」之間多空看法分歧的跡象。

根據大數據資料顯示，目前持有台積電在千張以上的外資、政府基金、壽險、投信、券商、大戶、大股東等「大咖」，在11月時的人數（或戶數）為1,537人，不如10月的1,541人、9月的1,558人，與今年4月寫下的歷史新高1,576人，更是拉開差距。

同時，這些「大咖」的合計持有張數上，11月已降至2,260萬張，低於10月的2,262萬張，是今年以來的新低（以月的角度），與過去十年時間中，在2016年9月的2,388萬張，更是減少了128萬人。

「大咖」在近幾月，持有人數略減、但張數為今年以來新低，相當回到去年底股價在800元關前震盪的水準，顯示出「大咖」相互之間對台積電看法出現分歧的跡象。

多位大型機構法人就指出，其實國際大行、國內法人圈對台積電後市基本面，全數維持正面，尤其在AI需求加持中，前景並無疑慮，但外資在今年下半年以來，已賣超逾20萬張，尤其是在川普確定勝選後，對台股一度賣超已逾千億元、台指期未平倉淨空單一度創下歷史新高，主要就是對川普未來執政後的不確定性影響，提前對台積電等主要持股進行評價的調整。