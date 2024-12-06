眾達10月每股賺0.7元 統新每股虧0.29元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠眾達-KY （4977）、統新（6426）昨（6）日同步公告10月自結數，眾達10月自結純益5,600萬元，年增12.5倍，每股賺0.7元；統新10月稅後淨損1,100萬元，營運轉虧，每股淨損0.29元。

眾達10月合併營收1.43億元，年增94.9%，稅前盈餘5,600萬元，年增13.5倍，延續第3季獲利態勢。

統新10月合併營收2,900萬元，年減45.28%，稅前淨損1,400萬元，較去年同期盈轉虧。統新股價本周狂飆，連續四個交易日亮燈漲停。

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