英業達、恩智浦 深耕車用

代工大廠英業達（2356）昨（6）日宣布攜手車用半導體龍頭恩智浦（NXP），於桃園研發據點成立車用實驗室。英業達總經理蔡枝安表示，雙方未來將擴大合作，持續深耕車用事業，車用實驗室會產出更多新品，英業達全球車用產線已布建完成，明年車用營收將再倍數成長。

蔡枝安表示，目前英業達在歐洲、美國、亞太地區的車用產能都已通過認證，將持續布局，今年車用業績已呈現倍數成長，明年維持相當態勢。

美國總統當選人川普揚言上任要對墨西哥徵收25%關稅，英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，在墨西哥也設有工廠，審慎評估因應方式，墨西哥廠還有擴產空間，將依據未來訂單及客戶需求進行適當的調配，目前需求看起來還是非常樂觀。

英業達2022年宣布進軍汽車電子市場，與恩智浦合作開發中央網關、車載伺服器及車載無線充電等產品，向汽車製造商及Tier 1供應商提供系統解決方案，如今將產品組合擴展至配備超寬頻（UWB）技術的系統，桃園據點將成為UWB應用場景創新的主要地點。

恩智浦大中華區市場及銷售副總裁錢志軍指出，過去幾年恩智浦與英業達共同合作開發一系列產品，透過這次實驗室成立，合作更上一層樓。包括開發更先進的車用解決方案，未來有更多深入合作與新品開發。恩智浦台灣區業務總經理臧益群也強調持續強化投資台灣市場，與英業達合作方案已導入國際知名車廠。