錼創擬現增發行新股 籌資1.2億元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

因應擴產需求及充實營運資金，錼創科技-KY創（6854）董事會昨（6）日通過啟動籌資，決議辦理現增發行新股1,200萬股，發行總金額1.2億元，每股發行價格待定，同時錼創科技將首度發行公司債，發債總金額為8億元。

錼創第一次有擔保轉換公司債，每張面額10萬元，發行期間三年，票面利率0%，依票面金額100%至101%發行。

錼創先前透露考慮擴大產能，預計第4季到2025年第1季開布局，目標每月COC產能進一步擴大到2,500片至3,000片。

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