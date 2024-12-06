瑞昱11月營收月減2.5% 聯詠月減3.6%

IC設計大廠瑞昱（2379）與聯詠昨（6）日公布11月業績，均比10月減少。市場預期，瑞昱今年整體業績至少有機會達歷史次高，甚至不排除挑戰新高紀錄。

瑞昱11月合併營收為87.22億元，月減2.5％、年增11.7％，累計前11月合併營收為1,047.18億元，年增18.6％。

瑞昱前三季每股純益23.19元，法人預期，雖然本季是淡季，但今年仍將賺進接近三個股本。在乙太網路、交換器、路由器、WiFi、藍牙等應用加持下，明年營運表現有望更上層樓。

聯詠11月合併營收為82.12億元，月減3.6％、年減8.2％，累計前11月合併營收為942.6億元，年減7.3％。