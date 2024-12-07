玉晶光11月營收月增2.9% 樂觀明年
光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（6）日公布11合併營收20.32億元，月增2.93%、年減18.3%。今年前11月合併營收217.33億元，年增9.46%。
針對本季及明年營運展望，玉晶光董事長陳天慶日前表示，依照目前客戶需求來看，第4季營收可能比去年度同期稍差，實際結果要看客戶拉貨狀況。
陳天慶表示，明年新機種、新產品比今年多，更多規格升級，包括潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上中國大陸品牌的手機也有機會增加出貨，對明年營運樂觀看待，不過仍視客戶拉貨及國際局勢而定。
他進一步表示，除了手機鏡頭爭取更多客戶及新訂單外，非手機鏡頭包括AI、醫療等應用也正研發與客戶合作中，未來AR／VR等營收貢獻度有望擴大。
針對明年手機鏡頭升級進展，玉晶光總經理郭英理表示，包括前鏡頭愈來愈小、主鏡頭變大，變焦倍率提升，光圈變大、混合鏡頭（G+P）增加，手機鏡頭薄形化，他並看好AI應用面更廣，與手機鏡頭發展相輔相成，有助於帶動整體手機鏡頭量及規格提升。
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