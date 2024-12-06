啟碁、智易前11月業績衰退

網通廠啟碁（6285）、智易公布11月營收，前11月營收相較去年同期轉為衰退，普萊德與去年持平，法人表示，今年網通產業營運要較去年新高水準成長不易，待庫存等不利因素去化，明年可望重返成長。

往年網通廠下半年營運表現都優於上半年，今年下半年受客戶訂單觀望，持續去化庫存，加上新訂單尚未出貨等影響，除了智邦屢創新高外，其它網通廠營收普遍走弱，啟碁、智易等前十月累計營收仍創歷年同期新高，但加計11月營收，累計營收就轉為衰退。

啟碁11月營收近93億元，月增1.5%，年減8.4%，累計前11月營收1,007.2億元，年減0.35%。法人表示，啟碁受電信客戶及企業網通持續去化庫存影響，新產品出貨來不及補足衰退，全年無法達成原本的營收預期。

法人看好，啟碁2025年在WiFi 7放量出貨，車用網通出貨加上低軌衛星貢獻等，營運可望重返成長軌道。啟碁日前買下墨西哥廠，未來如何因應美國總統當選人川普的加稅計畫，也受外界關注。

智易11月合併自結營收為40.61億元，月增1.1%，年減14.1%，累計前11月營收為449.59億元，年減3.4%，累計營收轉為衰退。智易指出，電信商客戶庫存降至健康水位，且各國持續寬頻建設，可望推升寬頻產業健康發展。

網通品牌普萊德11月營收1.63億元，月減1%，年減9.6%，累計前11月營收17.11億元，與去年持平。

普萊德近年積極搶進工業自動化與車聯網AI應用需求，推出工業級非網管型交換器及工業級10Gbps扁平式網路交換器系列。