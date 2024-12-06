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研華11月營收寫今年次高 神基創同期新高

中央社／ 台北6日電

工業電腦廠研華今天公布11月合併營收約新台幣54.04億元，受惠於歐洲、日本及新興市場貢獻，年增3.95%，寫下今年單月次高。強固型工業電腦廠神基11月營收約31.31億元，年增2.22%，創歷年同期新高。

研華發布新聞稿說明，11月營收以區域別來看，以歐洲、日本及新興市場表現最突出，分別年增12%、12%及27%；中國市場較去年同期成長個位數。北美市場較去年同期衰退雙位數，韓國及台灣市場微幅年減。

就事業群表現而言，研華11月以工業物聯網事業群及服務物聯網事業群表現較突出，營收分別年增13%及20%；嵌入式物聯網平台事業群及應用電腦事業群分別年增4%及8%；產業雲暨影像科技事業群年減雙位數。

此外，工業電腦廠融程電公布11月合併營收2.62億元，月減15.5%，年增36.6%；累計前11個月營收27.95億元，年增17.9%，創歷年同期新高。

融程電指出，從整體產業趨勢來看，以AI+ROBOTICS（人工智慧加上機器人）為主的商業模式和相關應用，正為融程電開啟另一波龐大商機，國防業務營收有望實現倍增，預期明年獲利將再創高峰。

營收 物聯網 融程電

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