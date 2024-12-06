雙11銷售挹注 宏達電11月營收月增46%

受惠雙11銷售挹注，宏達電11月自結合併營收新台幣3.27億元，月增46.18%，但累計前11月自結合併營收仍年減近3成；宏達電持續開發企業市場，5G與VR解決方案均斬獲合作機會。

宏達電今天公布11月自結合併營收3.27億元，年減6.27%，月增46.18%，累計前11月自結合併營收26.85億元，年減29.01%。

市場人士推估，宏達電在11月舉辦「雙11超級購物節」，有助於挹注手機與VR產品銷售。

宏達電表示，旗下5G整體解決方案的G REIGNS，透過「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」，攜手中華電信及多家國內廠商，推動國產O-RAN基地台的全球布局；宏達電並於2024台灣教育科技展中展示整合式「VIVERSE智慧教育元宇宙」解決方案，提供多元教學平台與系統。